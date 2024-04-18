عرابى : اعتذرت عن التواجد فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر لأسباب شخصية

كشف أسامة عرابى نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أنه قام بالإعتذار عن التواجد فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لأسباب شخصية رغم الحديث مع التوءم و الإجتماع معهم.

وأوضح أسامة عرابى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر آون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا " هناك بعض الأشخاص عاتبنى على رفض التواجد فى الجهاز المعاون لمنتخب مصر وعلى رأسهم حسام البدرى المدير الفنى الأسبق للفراعنة ".

وأشار أسامة عرابى قائلا " الأسباب التى جعلتنى أرفض التواجد هو عملى الخاص والتحليل فى أحد القنوات ".

وتابع أسامة عرابى قائلا " حسام حسن مستمر على نهج محمود الجوهرى المدرب التاريخى لمنتخب مصر بسبب العمل معه على مدار سنوات عديدة ".