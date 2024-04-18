قرار مثير من فيتوريا ضد اتحاد الكرة في الفيفا .. لهذا السبب

كشف الإعلامى محمد الليثى أن المدرب البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر السابق سوف يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" ضد الاتحاد المصرى لكرة القدم للحصول على قيمة عقده كاملاً.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر آون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا " لابد من مسئولى الاتحاد المصرى لكرة إنهاء هذا الأمر ومنحه الشرط الجزائي وعدم الدخول فى بعض الأزمات ".

وتمت إقالة فيتوريا بعد الأداء المخيب للآمال للمنتخ المصرى في بطولة الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.