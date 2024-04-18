مدبولي: لجنة ضبط الأسعار تجتمع أسبوعيا لمتابعة الأسواق

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن لجنة ضبط الأسعار تجتمع أسبوعيا لمتابعة الأسواق والأسعار، لافتا أن اللجنة تضم العديد من الوزارات والهيئات وممثلي القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية والغذائية.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أنه علي مدار الأسابيع الماضية عملت الحكومة علي تخفيض الأسعار طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

لافتا أن تخفيض الأسعار إلي ٢٠٪؜ وسوف تصل إلي ٣٠٪؜ في الأيام المقبلة.



وتابع مدبولي أن هناك أكثر من جهة تتابع السلاسل التجارية وتجار النجزئة، مشيرا إلي أن الأسعار انخفضت ٢٢٪؜ خلال هذه الفترة.