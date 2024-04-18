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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

لتعلم العربية .. جامعة أسيوط تستقبل وفدا طلابيا من جامعة بياتيجورسك الروسية

جامعة أسيوط تستقبل
جامعة أسيوط تستقبل وفد طلابي من جامعة بياتيجورسك الروسية

استقبلت جامعة أسيوط، اليوم الخميس، وفد طلابي من جامعة بياتيجورسك الحكومية بروسيا الإتحادية، ضمن الاتفاقية العلمية الثقافية، المُبرمة بين الطرفين؛ بهدف تعزيز العلاقات الثقافية، والعلمية المشتركة، وتفعيل التبادل الطلابي؛ وتوطيد العلاقات بين الدولة المصرية، والمصريين، وشعوب الاتحاد الروسى، وذلك بحضور الدكتور عاطف النقيب المشرف علي مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعةأسيوط، إن الجامعة عقدت بروتوكولات مع الجامعات المرموقة والمصنفة دوليًا بروسيا الإتحادية، وذلك في إطار  سعيها؛ لتوسيع تأثيرها العلمي والثقافي، وتعزيز دورها التعليمي والبحثي من خلال التعاون الأكاديمي، مؤكداً أهمية الانفتاح الفكري والثقافي مع المراكز العلمية والثقافية الروسية.

واشار الدكتور عاطف النقيب، أن زيارة الوفد الروسي؛ لجامعة أسيوط ممتدة على مدار شهر ونصف؛ وذلك لقضاء فترة دراسية لتعلم اللغة العربية، والتعرف على الحضارة المصرية، مشيراً إلى أن الوفد يضم عدد ١٠ طلاب، من جامعة بيتاجورسك، إلى جانب مشرف الوفد الدكتور دينيس ميرجورود، وأيضا مدرسة اللغة الروسية ميلينا التي تقوم بتعليم اللغة الروسية بمستوياتها المختلفة بالمركز الروسي بالجامعة؛ للراغبين فى ذلك، متمنياً للوفد فترة دراسية مفيدة، ومثمرة على المستوى العلمى، والثقافى.

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وتضمنت الزيارة، تفقد المركز المجهز بأحدث الوسائل التعليمية، والتكنولوجية، إلى جانب مكتبة متخصصة تضم عدداً من الكتب الروسية، والعربية، ولوحات جدارية تضم أشهر الشخصيات في التاريخ الروسي، وأبرز المعالم السياحية والجامعات الروسية، وبعض الصور التي توثق لتاريخ علاقات جامعة أسيوط والجامعات الروسية، إلى جانب تفقد المتحف الوثائقي.

 الجدير بالذكر أن زيارة الوفد تتضمن برنامج ترفيهي يتضمن زيارة عدداً من المعالم الأثرية، والسياحية بالمحافظة، إلي جانب بعض من الأنشطة الرياضية والترفيهية داخل الجامعة، فضلاً عن برنامج ترفيهي؛ لزيارة المعالم الأثرية بالقاهرة والجيزة.

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