قطع المياه 6 ساعات عن منشية البكاري بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة انه في اطار تنفيذ اعمال تحويلات للمرافق وتحسين كفاءة خطوط المياه الكائنة بمنطقة المريوطية فانة سيتم قطع المياه عن خط قطر ٣٠٠ مم زاهر المغذى لمنطقة منشية البكاري لمدة ٦ ساعات بدءا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ١٩ / ٤ / ٢٠٢٤ وحتي الساعة السادسة صباح يوم ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٤ علما بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي منطقة منشية البكاري .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للاعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة موجها رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وتشير محافظة الجيزة بأن شركه مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا .