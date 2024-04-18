رد فعل ناري من ممدوح عباس بعد تصريحات أحمد سليمان بشأن الزمالك

وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق رسالة بالتزامن مع تصريحات أحمد سليمان عضو مجلس ادارة الزمالك بوجود حملة ضد الزمالك .

و كتب ممدوح عباس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : الإعلام الرياضي بأغلبية أقلام كتابه يقفون الآن و يدعمون نادي الزمالك في ثوبه الجديد .. لكن ما يعكر الصفو أن يخرج البعض قاذفا تلك الأقلام بالإساءة و عدم الحيادية و هذا لم و لن يقبل من جانب نادي الزمالك و مجلس ادارته”.

وتابع : و إن هذه النغمة اصبحت سخيفة و غير مقبولة و على من يتبناها أن يُخلي مكانه أو يلتزم بسياسات الزمالك”.