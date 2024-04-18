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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

زيارة طلاب برنامج علم النفس الإكلينيكي لمستشفى الصحة النفسية ببني سويف

صدى البلد

 نظم برنامج علم النفس الإكلينيكي زيارة ميدانية الي مستشفى الصحة النفسية ببني سويف، وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي، والدكتورة سهير عبد الباسط عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية، والدكتور قياتي عاشور المنسق الأكاديمي للبرنامج.

وأكد الدكتور منصور حسن حرص الجامعة واهتمامها بالجانب العملي والميداني للطلاب وربط المناهج الدراسية الأكاديمية التي يتلقاها الطلاب بالجانب العملي، الأمر الذي يسهم بشكل واضح في تدريب الطلاب عملياً لمواكبة سوق العمل من خلال تنمية المهارات، واكتساب الخبرات الميدانية، ورؤية ما يحدث على أرض الواقع حتى لا تكون هناك فجوة بين الجانبين، وكذلك تمكين طلاب القسم من إتقان تطبيقات المنهج العلمي في الحقل النفسي الاجتماعي وفهم فلسفة أبعاده المعرفية، بما يحقق فهم وتفسير السلوك الإنساني من خلال القيام بزيارات علمية موجهة.

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ومن جانبه، أوضح الدكتور قياتي عاشور أن الزيارة شملت التعرف على أقسام المستشفى المختلفة، ومهام الأخصائيين النفسيين بالمستشفى، وما يقومون به من تقييم نفسي للمرضى باستخدام الاختبارات النفسية، والقيام بدراسة الحالات والجلسات العلاجية لهم. وكذلك التعرف على دور الأخصائي النفسي والمعالج النفسي، إلى جانب الطبيب والممرض النفسي.

الدراسية الدكتور منصور حسن الدكتورة دان رئيس جامعه بني سويف رئيس جامعة بني سويف الأهلية مستشفى الصحة النفسية مستشفى الفشن

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