مصطفى بكري: مجلس النواب ينعقد في العاصمة الإدارية الأحد القادم

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس النواب ينعقد في العاصمة الإدارية الأحد القادم، مشيرا إلى أن مجلس النواب يستكمل جلساته يومي الإثنين والثلاثاء بمقره القديم بالتحرير.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه حتى الأن لم يصدر جدول أعمال جلسة مجلس النواب القادمة، مؤكدا أنه لأول مرة يتأخر .

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه لا يوجد نص دستوري يؤكد ضرورة استقالة الحكومة فور أداء القسم الرئاسي، مؤكدا أن تغيير الحكومة عقب أداء الرئيس القسم يجرى حسب العرف وليس نصا دستوريا.