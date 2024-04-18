طارق النهرى: محمد سامى استثنائى .. ورمضان بينفذ تعليمات المخرجين بالحرف

تحدث الفنان الكبير طارق النهري عن عدد من الفنانين والمخرجين الذين تعامل معهم خلال مشواره الفني.

وقال النهري خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة الحياة أن المخرج محمد سامي مخرج استثنائي لانه حريص على دراسة أي عمل فني قبل البدء في إخراجه ولا يبدأ التصوير إلا اذا كانت كل حلقات المسلسل كامله معه.

وتابع طارق النهري قائلا:" محمد سامي بيعيش حكاية المسلسل وبيعشق التفاصيل ويركز فيها".

محمد رمضان

و عن الفنان محمد رمضان قال طارق النهري عندما تعاملت معه خلال تصوير مسلسل جعفر العمدة وجدت أنه مختلف تماما عن محمد رمضان الذي يتحدث عنه الناس معقبا" محمد رمضان انسان جميل جدا وما تسمعش صوته في اللوكيشن ويقوم بتنفيذ توجيهات المخرج بالحرف الواحد".