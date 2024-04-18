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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منها جودر والعتاولة.. مسلسلات حجزت مكانها في رمضان 2025

جودر
جودر

حجز عدد من النجوم اماكنهم مبكرا في موسم دراما رمضان 2025، حيث أعلن البعض عن التحضير لأعمال من الآن تعرض في العام القادم ونرصد أبرز هذه الأعمال.

منى زكي

تستعد الفنانة منى زكي لخوض السباق في العام القادم بمسلسل لم تحدد اسمه بعد، ويجري التحضير له منذ شهور طويلة، لاسيما من قبل فريق البحث والكتابة، كون العمل يتناول قضية اجتماعية مهمة، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل ذلك المشروع، خلال الشهور القليلة المقبلة.

ياسمين عبد العزيز

وأكدت ياسمين عبد العزيز أنها ستشارك في رمضان 2025، من خلال مسلسل تدور أحداثه في إطار رومانسي؛ إذ بدأت التحضيرات له قبل فترة، حسبما جاء في تصريحات تلفزيونية

وكانت آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، مسلسل "ضرب نار" الذي عُرض في رمضان 2023، مع أحمد العوضي، سهير المرشدي، ماجد المصري، إنتصار، إيمان السيد، بدرية طلبة، ضياء عبد الخالق، أحمد عبد الله محمود، تامر مجدي، تيسير عبد العزيز، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

دنيا سمير غانم

وتعاقدت دنيا سمير غانم  مع المنتج أحمد السبكي، لتقديم مسلسل جديد في 2025، حسبما قالت في تصريحات صحفية.

احمد العوضي

وأعلن مؤخراً عن التعاقد على تقديم مسلسل جديد لتقديمه في رمضان 2025، ومن المقرر بدء التحضير له خلال الشهور القليلة المقبلة، وكذلك الإعلان عن التفاصيل.

شارك "العوضي" بمسلسل في رمضان الماضي يحمل اسم "حق عرب" وتدور أحداثه، في إطار شعبي أكشن من خلال الصراع بين أبطال العمل، مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي في إطار شعبي؛ حيث يتعرض خلالها لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذه مالك المصنع (رياض الخولي) من حادث تكشفه الأحداث.

عمرو سعد

ويتعاون المخرج محمد سامي، مع عمرو سعد، في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل شعبي جديد إنتاج صادق الصبّاح، حسبما أعلن محمد سامي في حوار تليفزيوني له عُرض قبل أكثر من أسبوعين.

احمد السقا

أعلن مخرج العتاولة أحمد خالد موسى رسمياً تقديم جزء ثانٍ، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «(العتاولة 2) رمضان 2025 -إن شاء الله- أول جزء تاني في حياتي».

حمادة هلال

وكشف حمادة هلال في تصريحات إذاعية عن إمكانية تقديم جزء خامس من مسلسل المداح، في حال وجود فكرة جيدة تسمح بذلك.

ياسر جلال

وأعلن صناع مسلسل جودر بطولة ياسر جلال الذي عرض منه 15 حلقة في الموسم الرمضان المنقضي ان هناك جزء جديد سيعرض العام القادم.

تدور أحداث «جودر» المقتبسة من رواية ألف ليلة وليلة، عن الصياد المغامر جودر بن عمر المصري، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته تحاول استغلاله لفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات مع أشقائه.

ويشارك في بطولة المسلسل ياسر جلال، نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وتارا عماد، وأحمد بدير، وأيتن عامر، ووفاء عامر، وعبدالعزيز مخيون، وعلي صبحي، ووليد فواز، وياسر الطوبجي، وأحمد كشك، وجيهان شماشرجي، وعايدة رياض، ومحمود البزاوى، ومجدى بدر.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى اعمال ياسمين عبد العزيز اعمال منى زكي المخرج محمد سامي الفنانة منى زكي الفنان عمرو سعد مسلسل ضرب نار مسلسل جديد محمود البزاوي رمضان 2025

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