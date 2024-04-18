محلية النواب: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب قريبا

قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب صدر في 29 مايو 2023.

وأوضح النائب وفيق عزت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ مساء دى إم سى” المذاع عبر قناة “دى ام سى” أنه كان من المفترض أن تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، بإصدار لائحة للقانون خلال 6 أشهر.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: لجنة الإدارة المحلية، جلسة أول أمس لمناقشة سبب تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

خلال أيام

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة وعدت بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال أيام.

وأوضح النائب وفيق عزت أنه تم التأكيد على هيئة الخدمات البيطرية، فى القانون بأن تحدد أنواع الكلاب الخطرة .