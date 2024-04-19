عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها... إطلالات أثارت الجدل لـ شيري عادل

شيري عادل
شيري عادل

يصادف اليوم 19 إبريل عيد ميلاد الفنانة شيري عادل و التي أتمت عامها الـ 35، وتعتبر من النجمات التي تجذب الأنظار بجمالها وأناقتها أيضا.

txt

صور أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز قبل وبعد الرجيم| شاهد

txt

سعر قميص عمرو دياب في حفل الغردقة يثير ضجة| لن تتوقع

تحرص شيري عادل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورها التي تكشف عن إطلالاتها المتنوعة وغير التقليدية.

وكشفت صور شيري عادل على إنستجرام عن ذوقها الراقي في اختيار الملابس والأزياء، فهي تعتمد على البساطة و الأناقة وعدم المبالغة أيضا.

تحرص شيري عادل على اختيار الإطلالات التي تتناسب معها وتكشف عن رشاقتها وقوامها الرشيق، وتقوم بتنسيق الإكسسوار و المجوهرات البسيطة للغاية.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد شيري عادل على تسريحات الشعر وصيحات الشعر غير المبالغ فيها، وتستخدم مستحضرات التجميل التي تكشف عن جمالها.

 

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل
شيرى عادل أحدث أعمال شيري عادل اخبار شيري عادل اطلالات شيري عادل أفلام شيري عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

مصر توجه اللوم لبعض الدول في التسبب بالأزمة الاقتصادية.. تعرف عليها

سعر الدولار رسمياً الآن| ماذا حدث للأخضر في البنوك بعد مؤتمر الحكومة؟

هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

وفاة العمدة.. قصة صفع صلاح السعدني لـ صفية العمري وطرحها أرضًا

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| سعر قميص عمرو دياب في حفل الغردقة يثير ضجة.. يسرا تفاجئ متابعيها بفستان غريب

صور أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز قبل وبعد الرجيم| شاهد

سعر قميص عمرو دياب في حفل الغردقة يثير ضجة| لن تتوقع

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في قبرص| شاهد

طريقة عمل عيش الكفتة| بأسهل المكونات

يسرا تثير الجدل على السوشيال ميديا بفستان غريب| شاهد

إليسا تبهر متابعيها بإطلالتها في أمريكا| شاهد

فستان لافت| نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

أول تعليق من سوناك على هجوم المسيرات الإسرائيلية على إيران

ليفربول يتخذ قرارا عاجلا بشأن محمد صلاح بعد وداع الدوري الأوروبي

اتخانقت مع خطيبها.. مأساة جديدة لفتاة في أوسيم بسبب قرص الغلة

نصب على المواطنين.. القبض على مستريح العمرة في شبرا الخيمة

خطيب الجمعة الثانية من شوال: التاجر الصدوق يرافق الأنبياء والمحتكر ملعون

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقنوات الناقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها... إطلالات أثارت الجدل لـ شيري عادل

وفاة الفنان صلاح السعدني.. صور خاصة للراحل عمدة الدراما المصرية

للبنات.. نصائح ضرورية للحفاظ على المكياج في الصيف

يسرا تبهر متابعيها بإطلالة جديدة| شاهد

فيديو

مش هقدر أمضي مكانك.. سيدة تستغل جثمان عمها المتوفى للحصول على قرض

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ