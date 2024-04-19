في عيد ميلادها... إطلالات أثارت الجدل لـ شيري عادل

يصادف اليوم 19 إبريل عيد ميلاد الفنانة شيري عادل و التي أتمت عامها الـ 35، وتعتبر من النجمات التي تجذب الأنظار بجمالها وأناقتها أيضا.

تحرص شيري عادل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورها التي تكشف عن إطلالاتها المتنوعة وغير التقليدية.

وكشفت صور شيري عادل على إنستجرام عن ذوقها الراقي في اختيار الملابس والأزياء، فهي تعتمد على البساطة و الأناقة وعدم المبالغة أيضا.

تحرص شيري عادل على اختيار الإطلالات التي تتناسب معها وتكشف عن رشاقتها وقوامها الرشيق، وتقوم بتنسيق الإكسسوار و المجوهرات البسيطة للغاية.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد شيري عادل على تسريحات الشعر وصيحات الشعر غير المبالغ فيها، وتستخدم مستحضرات التجميل التي تكشف عن جمالها.

شيري عادل

شيري عادل

شيري عادل

شيري عادل

شيري عادل

شيري عادل

شيري عادل

شيري عادل

شيري عادل

شيري عادل

شيري عادل