هدف قاتل يحقق رقما تاريخيا جديدا في سجل باير ليفركوزن

حافظ باير ليفركوزن الألماني على سجله خاليا من الهزيمة هذا الموسم، بهدف قاتل، قاده إلى دخول التاريخ من جديد بعد التعادل مع وست هام يونايتد في الدوري الأوروبي.

وتعادل الفريق الألماني خارج أرضه مع وست هام بنتيجة (1-1) مساء اليوم الخميس، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

واستفاد باير ليفركوزن بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، من الفوز ذهابا بهدفين دون رد، ليعبر إلى المربع الذهبي.

وبحسب شبكة "سكواكا"، فقد أصبح باير ليفركوزن، صاحب أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ فرق الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.



ووصل باير ليفركوزن لهذا الإنجاز التاريخي، بعدما تجنب الهزيمة في 44 مباراة متتالية بمختلف البطولات.

وخلال هذه الرحلة التاريخية، نجح ليفركوزن في تحقيق 38 فوزا، إلى جانب تعادله في 6 مناسبات، دون التعرض للخسارة.

يذكر أن هذا الإنجاز يأتي في أسبوع تتويج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه.

وتأهل باير ليفركوزن إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد التعادل أمام مضيفه وست هام بنتيجة (1-1)، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب لندن الأولمبي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.



وسجل هدف وست هام الوحيد ميشيل أنطونيو في الدقيقة (13) وعدل جيرمي فريمبونج النتيجة لليفركوزن في الدقيقة (89)، ليتأهل ليفركوزن لنصف النهائي مستفيدا من فوزه ذهابا على ملعبه (2-0).

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في ألمانيا بملعب باي آرينا قد انتهت بفوز ليفركوزن على وست هام 0/2، يوم الخميس الماضي.