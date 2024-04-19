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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تامر عاشور يحيى حفل شم النسيم في فاميلي بارك مع العسيلي

تامر عاشور
تامر عاشور

يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائى بمشاركة المطرب محمود العسيلي يوم 10 من شهر مايو القادم، وذلك ضمن احتفالات شم النسيم.

الحفل يقام داخل فاميلى بارك بمدينة الرحاب ومن المفترض أن يحضر الحفل عدد كبير من جمهور الثنائى.
 

حفل تامر عاشور فى الكويت 


ويستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 4 من شهر مايو القادم على مسرح الأرينا كويت تحت عنوان ليلة العمر.

ومن المفترض أن يقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها قبل موسم رمضان.

آخر حفلات تامر عاشور

وأحيا مؤخرا المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا ضخما على مسرح شاطئ شيدز بالسعودية وهو المسرح الذى ظهر عليه من قبل كل من عمرو دياب وحماقى وروبي.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل، الذى قدمه ضمن احتفالات السعودية بعيد الفطر، مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية هيجيلى موجوع وهى الأغنية الأشهر له فى عام 2023.

 

تامر عاشور هيجيلي موجوع 


من جهة أخرى، تمكنت أغنية “هيجيلى موجوع” لـ تامر عاشور، من تصدر قائمة الأعلى استماعا على منصة أنغامى، حيث احتلت المرتبة الأولى بعد أسابيع قليلة من طرحها.


الأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومهندس الصوت صقر.

تامر عاشور المطرب محمود العسيلي احتفالات شم النسيم

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