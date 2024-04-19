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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحرج إسرائيل .. لابيد ينتقد منشور "لا يغتفر" لـ بن غفير

لابيد وبن غفير
لابيد وبن غفير

وجه زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، انتقادات قاسية لوزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، بعد أن وصف الضربة الإسرائيلية المزعومة على إيران بأنها "ضعيفة".

وكتب لابيد على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا: "لم يسبق لوزير في مجلس الوزراء الأمني أن ألحق مثل هذا الضرر الجسيم بأمن البلاد وصورتها ومكانتها الدولية".

واتهم لابيد بن غفير بأنه: "في تغريدة لا تغتفر من كلمة واحدة، تمكن بن غفير من السخرية من إسرائيل وإحراجها من طهران إلى واشنطن".

وفي وقت سابق من اليوم، كتب وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، منشورا من كلمة واحدة على منصة إكس اليوم، هي «ضعيف!»، وذلك في أعقاب تقارير عن ضربة إسرائيلية محدودة على ما يبدو داخل إيران.

ويقول المسؤولون الإيرانيون إن الدفاعات الجوية أسقطت ثلاث طائرات بدون طيار قبل بضع ساعات، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار.

وقد كشفت وسائل اعلام عبرية تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإسرائيلي بالمسيرات على إيران. فقد أشارت هيئة البث الإسرائيلية بأن القاعدة المستهدفة في أصفهان خرجت منها مسيرات هاجمت إسرائيل .

فيما أفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن الهجوم الإسرائيلي على أصفهان لم يكن بمسيرات أو صواريخ أرض جو؛ بينما تم تنفيذه بطائرات بصواريخ بعيدة المدى.

وقال مصدر إسرائيلي لـ جيروزاليم بوست إن "الرسالة لإيران كانت واضحة وبإمكاننا ضرب مواقعهم النووية".

وتابع: "استهدفنا قاعدة عسكرية قريبة من موقع نووي إيراني بأصفهان".

وأضاف: "هاجمنا 9 أهداف في قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري الإيراني".

واعتبر المصدر الإسرائيلي أن الهجوم على أصفهان يوضح أن "مواقع إيران النووية في خطر".

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