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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب الجمعة الثانية من شوال: التاجر الصدوق يرافق الأنبياء والمحتكر ملعون

الدكتور محمد عزت
الدكتور محمد عزت خطيب الجمعة الثانية من شوال

بين الدكتور محمد عزت خطيب الجمعة الثانية من شهر شوال، والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية منزلة التجار عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لافتا إلى أن التاجر نوعان إما صدوق أمين يرافق الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، وإما محتكر ملعون. 

معنى التاجر الصدوق ومنزلته

وقال خطيب الجمعة الثانية من شوال إن التاجر المحتكر ملعون، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلّم:«المحتكر ملعون». 

وتابع : إن النبي حذر من الأيمانات الكاذبة التي يطلقها بعض الباعة لترويج سلعتهم، «اليمينُ الكاذبةُ مُنفِّقَةٌ للسلعةِ مُمحِقةٌ للبركةِ»، داعيا التجار للقناعة وعدم تجاوز الرزق الحلال. 

وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية منزلة التاجر الصدوق عند الله سبحانه وتعالى، مستدلا بقول النبي:«التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء».

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وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان المسجد الشرقي بقرية العامرة 

في إطار عناية الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، يفتتح معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومعالي اللواء/ إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المسجد الشرقي بقرية العامرة مركز منوف بمحافظة المنوفية اليوم الجمعة 19 أبريل 2024م بإذن الله تعالى، حيث يؤدي الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خطبة الجمعة بعنوان: "معنى التاجر الصدوق ومنزلته .. ولماذا هو مع النبيين والصديقين؟".

قافلة دعوية لمنطقه المنيل ومصر القديمة

وفي إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، تنطلق القافلة الدعوية لقيادات وعلماء الأوقاف اليوم الجمعة الموافق 19 / 4 / 2024م إلى منطقة المنيل ومصر القديمة ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "معنى التاجر الصدوق ومنزلته، ولماذا هو مع النبيين والصديقين"، مع إقامة مقرأة للجمهور وابتهالية كبري بمسجد شريف بالمنيل، وذلك على النحو التالي:

١. د/ هشام عبد العزيز علي - رئيس القطاع الديني- مسجد شريف بالمنيل .
٢. د/ خالد صلاح الدين حسونه - مدير مديرية أوقاف القاهرة - مسجد صلاح الدين بالمنيل .
٣. د/  محمد نصار - مدير عام شئون المساجد - مسجد دياب غانم بمصر القديمة .
٤. الشيخ/ عبد الفتاح عبد القادر جمعة - مدير عام المخطوطات بالمجلس الأعلى - مسجد عباس حسن بمصر القديمة.
٥. الشيخ / إسلام النواوي- عضو مكتب الوكيل الدائم - مسجد الملك الصالح بمصر القديمة.

الجمعة الجمعة الثانية من شهر شوال الدكتور محمد عزت منزلة التجار عند الله التاجر المحتكر ملعون المحتكر ملعون الرزق الحلال

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