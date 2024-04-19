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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال الندوة الدولية الثلاثين لـ«تفاعل النيوترونات مع النوى».. الطاقة الذرية تعرض 18 بحثا جديدا

صدى البلد

اختتم أمس بمدينة شرم الشيخ الندوة الدولية الثلاثون حول تفاعل النيوترونات مع النوى  والتي أقيمت تحت رعاية  الدكتور/ أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتى  أقيمت الندوة بمدينة شرم الشيخ واستمرت فعالياتها على مدار 4 أيام.

وقام بتنظيم الندوة  أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، وجامعة XJTU بالصين، ومعمل فرانك لفيزياء النيوترونات.

وقد شملت محاور الندوة : الخصائص الأساسية للنيوترون، والتفاعلات المتوسطة والسريعة المستحثة بالنيوترونات، والتقنيات النووية والتحليلية ذات الصلة في علوم البيئة والمواد، كما ستناقش الجلسات أيضا مصادر النيوترونات المتقدمة والتجارب المستقبلية .

وقد شارك في الندوة 208 باحث يمثلون  21 دولة . ويشمل الباحثين  75 مشاركاً بالحضور من روسيا، مصر، والصين، بالإضافة إلى 85 مشاركاً عبر التواصل الالكتروني، كما حضر 48 مشاركاً في مدينة لانتشو في الصين – ويجدر الإشارة بأن الندوة قد عقدت بالتوازي  في ٣ دول وهم مدينة دوبنا في روسيا، ومدينة شرم الشيخ في مصر، ومدينة لانتشو في الصين.

و صرح  الدكتور/ عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية في حفل ختام الندوة بأن الهيئة قد قامت بمشاركة كبيرة في الندوة بعدد 18 باحث من شباب الباحثين بالهيئة من إجمالي  23 باحث مصري حيث قاموا بعرض أحدث الأبحاث والنتائج في مجالات ومحاور الندوة، وهذه المشاركة الكبيرة تؤكد على أصالة وتنوع المدرسة العلمية بهيئة الطاقة الذرية في مجالات البحوث والتطبيقات في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ومنها مجال النيترونات. كما تؤكد نتائج الندوة على أهمية التعاون بين هيئة الطاقة الذرية وجميع المراكز والجهات العلمية وكذلك تميز شباب الباحثين بالهيئة في هذا المجال مع التأكيد على الدور الذي قامت به أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في تنظيم الندوة.

وكان من أبرز نتائج الندوة هو إنشاء منتدى للعلماء والمهندسين لعرض إنجازاتهم ومشاركة أفكارهم، وتعزيز التعاون المستقبلي في مجالات التفاعلات النيوترونية وتطبيقاتها ، كما تم الأتفاق على قيام اللجنة المنظمة بعرض جميع الأعمال البحثية على لجنة تحكيم متخصصة وسيتم نشر أعمال مختارة في مجلة فيزياء الجسيمات الأولية والنوى الذرية.

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