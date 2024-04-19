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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 4000 طن قمح للشئون والصوامع بالوادي الجديد

محصول قمح
محصول قمح

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، استلام محصول القمح من المزارعين والموردين، حيث جرى توريد نحو 4 آلاف طن قمح في صوامع شرق العوينات وصوامع الخارجة وخارج المحافظة.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انتظام حصاد وتوريد المحصول الاستراتيجي بالمحافظة التي تضم 328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 أردبا للفدان.

بالتعاون مع الجانب الإماراتي.. محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء مصنع إنتاج أخشاب


وأشار إلى المتابعة المستمرة لأعمال التوريد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة.

بالتعاون مع الجانب الإماراتي.. محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء مصنع إنتاج أخشاب

وأكد أن نقاط استلام القمح بالمحافظة بصومعة شرق العوينات وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الخارجة سعة 45 ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها 700 طن، وشونة الفرافرة وسعتها 700 طن، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، بجانب متابعة عمل لجان فرز واستلام الأقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون للتأكد من سلامة الأقماح وجودتها.

اجراءات ا الدولة اخشاب استلام القمح أعمال التوريد استراتيجي الجانب الإماراتي الجمعيات الزراعية الجمعيات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط

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