مشجع وعضو فخري.. الأهلي ينعى صلاح السعدني

نعى النادي الأهلي، ببالغ الحزن والأسى، الفنان صلاح السعدني، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ81 عامًا.

من المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان صلاح السعدني بعد صلاة العصر، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ونشر النادي الأهلي نعيًا مؤثرًا عبر موقعه الرسمي، حيث أشار إلى دور الفنان الراحل في تشجيع النادي الأهلي، بالإضافة إلى كونه عضوًا فخريًا بالنادي.

رئيس النادي، الكابتن محمود الخطيب، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية ينعون بحزن عميق الفنان الكبير صلاح السعدني، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. "إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".