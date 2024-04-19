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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرفة التجارية بسوهاج تعلن تلقي طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور

صدى البلد

أعلنت الغرفة التجارية بسوهاج برئاسة النائب خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة عن آلية التقدم بطلب إستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص.

ودعا خالد أبو الوفا، جميع منتسبي الغرفة التجارية من أصحاب المنشآت التجارية التي يعمل بها أكثر من 10 عاملين استيفاء استمارة الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور  رقم 27 لسنه 2024، الذي نص في مادته الأولى على "أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6 آلاف جنيه، وذلك اعتباراً من 1 / 5 / 2024 ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه"، تمهيداً لتسليمها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة ومن ثم وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

ونص الإعلان علي الآتي أولا تكون المنشأة المتقدمة تضم عدد أكبر من 10 عمال،ثانيا تقديم طلب استثناء من تطبيق القرار نظراً للظروف الاقتصادية التي يمر بها ويتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور علي أن يكون اخر معاد لتلقي الطلبات 13/5/2024.

ثالثاً ترفق الملفات التالية في طلب الاستثناء 1. استمارة البيانات التعريفية للمنشات وفقاً للنموذج رقم 2
2. خطاب متضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء 
٣. القوائم الماليه لآخر ثلاث سنوات 
٤. كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنه 
٥. استثمارة 2 تأمينات 
٦. السجل التجاري 
٧. البطاقة الضريبة

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد خاطبت الغرف التجارية بشأن إجراءات التقدم بطلب استثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.

ووفقًا لمنشور رسمى تقوم كل غرفة تجارية فى دائرة محافظتها بإخطار منتسبيها  بإجراءات التقدم بطلب استثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.

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