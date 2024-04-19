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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

هدى الإتربي
هدى الإتربي

تحدثت الفنانة هدى الإتربي عن الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها، وكيف تم استبعادها من مسلسل بعد الإتفاق عليه.

وقالت خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد: "الكثيرون كسروني في بداياتي وجاءني احباطات ممن حولي، ولا أعرف ما الأسباب وراء ذلك.

وتابعت هدى الإتربي: "في بداية حياتي كنت أعمل في بنك شهير وكان لدى فترة إجازة ذهبت لورشة تمثيل وجائني مسلسل "أهو ده اللي صار" ومضيته وتركت عملي وبعد ذلك وجدت نفسي خارج العمل وغيروني لأسباب لا اعلمها وخسرت كل شئ.

صعوبات العتاولة

كشفت الفنانة هدى الإتربي عن الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير مسلسل العتاولة الذي عرض في موسم رمضان المنقضي.

وقالت هدى الإتربي: خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد: “كنا نريد ان ننهي خلقات المسلسل، لذلك كنا نصور كثيرا ولا ننام، كما ان الأشخاص وراء الكاميرا بذلوا مجهود كبير الحقيقة حتى خرج المسلسل بهذا الشكل”.

وكشفت هدى الإتربي عن الطريقة التي تحافظ بها على جمالها، وقالت: "أذهب إلى الجيم لأحافظ على جسدي، بجانب الإعتناء ببشرتي ولكن مع تصوير العتاولة لم يكن لدى وقت لذلك.

 

وعن الشخص التي تحلم بالإرتباط به ومواصفاته، قالت: "أبحث عن شخصية تشبه عيسى الوزان التي جسدها باسم سمرة في العتاولة، هذا الشخص الشرير الذي يصبح لين أمام من يحب.

كواليس شخصية دينا


وكانت قد كشفت الفنانة هدى الإتربي عن كواليس تحضيرها لشخصية دينا في مسلسل العتاولة، وكيف وجدت التعاون مع المخرج احمد خالد، ورأيها بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل في دراما رمضان 2024.

وقالت هدى الإتربي، خلال حلولها ضيفة على موقع صدى البلد تعقيبا على نجاح المسلسل :"كل فريق عمل المسلسل بذل مجهود كبير من أجل نجاح العمل، فكنا نعمل ككتيبة واحدة وحريصين جميعا أن نتعاون وأن نبذل أقصى ما لدينا لكي ننجح، والحقيقة أن المشاهدات التي جاءتنا خلال وبعد المسلسل أسعدتنا.

شخصية دينا في مسلسل العتاولة

وعن كواليس تحضير شخصية، قالت دينا: "أهم شيء بالنسبة لي ألا تكون الشخصية فجة، وأهم شيء بالنسبة لي ان تخرج الشخصية كما كتبت دوافعها في الورق وتكون لذيذة وخفيفة وألا ينزعج الجمهور".

هدى الإتربي

وأضافت: "المخرج أحمد خالد حمسني كثيرا وكان يثق بي، وبقدراتي على تقديم الدور، وكنت سعيدة لوجودي مع أشخاص ذات خبرة في المهنة وأستفيد منهم.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الحديدي، وآخرون، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

أحمد خالد المخرج أحمد خالد الفنانة هدي الأتربي هشام هلال هدي الاتربي دراما رمضان 2024 دراما رمضان رمضان 2024

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