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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراكم ربع مليار طن من النفايات.. غزة تواجه أزمة بيئية وصحية

صدى البلد

أصدرت الأمم المتحدة تقريرا مثيرا للقلق بشأن الأزمة البيئية والصحية التي تشهدها غزة جراء تراكم ما يقارب 270 ألف طن من النفايات الصلبة، ويتفاقم الوضع، الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه كارثة، بسبب الأعمال العدائية المستمرة والبنية التحتية المتضررة والتحديات اللوجستية التي تعيق جهود المساعدات الإنسانية.

ووفقا للتقرير، فإن تدمير الطرق وانتشار الذخائر غير المنفجرة في غزة يشكلان مخاطر كبيرة على العاملين في المجال الإنساني، مما يعيق حركة إمدادات المساعدات داخل المنطقة.

وتؤدي القيود المفروضة على إمدادات الوقود، والتأخير عند نقاط التفتيش، والقيود المفروضة على معدات الاتصالات، ونقص السائقين والشاحنات التي وافقت عليها إسرائيل إلى تفاقم الأزمة.

منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية، تعرضت العديد من شاحنات المساعدات للأضرار أو للتدمير، مما حد بشدة من الأسطول المتاح لنقل الإمدادات الأساسية. ولمعالجة هذا النقص، خصصت الأمم المتحدة أموالًا لشراء وشحن 15 شاحنة إلى غزة، بقيمة تبلغ حوالي 3.5 مليون دولار أمريكي.

في غضون ذلك، أفاد اتحاد بلديات قطاع غزة أن تراكم النفايات الصلبة في مختلف أنحاء قطاع غزة وصل إلى مستويات مثيرة للقلق، مما يشكل تهديدا خطيرا على الصحة العامة والبيئة. أدى تدمير مرافق إدارة النفايات ومراكز التخلص من النفايات الطبية إلى تعطيل جهود جمع النفايات والتخلص منها من قبل البلديات المحلية بشكل كبير.

ويشدد التقرير على الحاجة الملحة للدعم الدولي لمعالجة الأزمة البيئية والإنسانية المتفاقمة في غزة. وبدون التدخل الفوري، من المرجح أن يتفاقم الوضع، مما يؤدي إلى تداعيات صحية خطيرة على سكان غزة.

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