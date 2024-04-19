بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| تعرف على الأندية المتأهلة لدور الـ16

أسدل الستار اليوم على منافسات دور المجموعات من البطولة الإفريقية للأندية التي تقام في ضيافة النادي حتى يوم 24 أبريل الجاري.

وتأهل 16 فريقًا إلى منافسات الدور المقبل من البطولة وهي:

الأهلي

الفتح المغربي

جرين تيم الكونغولي

العدالة الكيني

‎إسبوار الكونغولي

‎الشرطة الرواندي

‎وداد تلمسان الجزائري

‎ميناء دوالا الكاميروني

‎النصر الليبي

‎جامعة ولڤز الزيمبابوي

‎هيئة الموانئ الكيني

‎إنجز الإيفواري

‎السجون الكيني

‎مولودية بوسالم التونسي

‎جرين بافالوز الزامبي

‎أمل البليدة الجزائري

وتبدأ منافسات دور الـ16 من البطولة الإفريقية للأندية غدًا السبت بإقامة 8 مباريات على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء.

وتقام مباراة تكميلية من دور المجموعات بين جسجارا الرواندي وولايتا ديتشا الإثيوبي لتحديد المركزين السابع عشر والثامن عشر.