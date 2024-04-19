عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم عرض أزياء للعلامة التجارية الجماعية تلي شندويل | صور

صدى البلد

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" ، والشريك التعليمي للعرض - الجامعة البريطانية في مصر - كلية الفن والتصميم ، عرض أزياء للعلامة التجارية الجماعية " تلى شندويل"ضمن احتفالية ختام المشروع الرائد الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات – تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية – العلامة الجماعية - قطاع حرفة التلى في سوهاج مصر"، وبمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) تلّي شندويل.

 جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والعديد من الشخصيات العامة والمصممين و الفنانين والاعلاميين والمؤثرين في مختلف المجالات.

واشتمل العرض على 24 قطعة مميزة، نفذها 14 مصمم ومصممة من الجامعة البريطانية فى مصر و 23 منتجة من مبدعات إنتاج التلي اللاتى دربهن المجلس فى إطار المشروع، تميزت القطع التى عرضت بتنوعها من حيث الشكل والتصميمات والألوان. 


قام بإخراج العرض الدكتورة إيمان عفيفي خبيرة الاتيكيت وعروض الأزياء.

IMG-20240419-WA0317
IMG-20240419-WA0317
IMG-20240419-WA0318
IMG-20240419-WA0318
IMG-20240419-WA0316
IMG-20240419-WA0316
IMG-20240419-WA0315
IMG-20240419-WA0315
IMG-20240419-WA0313
IMG-20240419-WA0313
IMG-20240419-WA0312
IMG-20240419-WA0312
IMG-20240419-WA0314
IMG-20240419-WA0314
IMG-20240419-WA0310
IMG-20240419-WA0310

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

رعب في مباراة بلدية المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

مطالبات بوقف ظهورها| هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

على جهاز تنفس| تطور مثير في حالة لاعب المقاولون بعد ابتلاع لسانه ..خاص

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

ترشيحاتنا

الحكومة: قطع الكهرباء يوفر مليار دولار سنويا.. ونعمل لإنهاء هذا الوضع

بفستان ملفت.. بوسي تثير الجدل رفقة غادة عبد الرازق

أفضل أوقات استجابة الدعاء.. احرص على الثلث الأخير في الليل

وام: الرئيسان الإماراتي والفرنسي يبحثات تطورات الأزمة السودانية

دوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومازيمبي

مصطفى بكري: بكرة ھتعرفوا قيمة ما يفعله الرئيس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عيب خطير.. تسلا تستدعي سيارتها الفولاذية الشهيرة Cybertrucks

يقي من السرطان.. فوائد مذهلة لشعر الذرة للجسم

13 يوما إجازة.. بشرى سارة للموظفين في شهر مايو

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

فيديو

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

مصير الذهب إيه؟ بنك عالمي شهير يتوقع مستقبل سعر المعدن الأصفر |فيديو

السحابة الخضراء.. ظاهرة غريبة ظهرت في سماء دبي بعد السيول والفيضانات

بسبب الزمالك.. هجوم شرس على ياسمين عز ومطالبات بوقف برنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ