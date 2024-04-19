القومي للمرأة ينظم عرض أزياء للعلامة التجارية الجماعية تلي شندويل | صور

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" ، والشريك التعليمي للعرض - الجامعة البريطانية في مصر - كلية الفن والتصميم ، عرض أزياء للعلامة التجارية الجماعية " تلى شندويل"ضمن احتفالية ختام المشروع الرائد الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات – تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية – العلامة الجماعية - قطاع حرفة التلى في سوهاج مصر"، وبمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) تلّي شندويل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والعديد من الشخصيات العامة والمصممين و الفنانين والاعلاميين والمؤثرين في مختلف المجالات.

واشتمل العرض على 24 قطعة مميزة، نفذها 14 مصمم ومصممة من الجامعة البريطانية فى مصر و 23 منتجة من مبدعات إنتاج التلي اللاتى دربهن المجلس فى إطار المشروع، تميزت القطع التى عرضت بتنوعها من حيث الشكل والتصميمات والألوان.



قام بإخراج العرض الدكتورة إيمان عفيفي خبيرة الاتيكيت وعروض الأزياء.

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