قولتله «القِسم عايزك».. سميرة أحمد تكشف عن مقالبها في عماد حمدي وفريد شوقي

قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد، إن دورها في فيلم أم العروسة جاء باختيار عبد الحميد جودة السحار، وكان هذا الفيلم من الروائيات المقروءة للغاية، مشيرة إلى “من ضمن أبطاله الأستاذ يوسف شعبان الله يرحمه حيث كان شخصية جميلة للغاية”.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: “ تحية كاريوكا وعماد حمدي كانوا عظيمين، وتحية كاريوكا فنانة طيبة ورقيقة وعماد حمدي من أظرف الشخصيات وكان دمه خفيف وكنت أقوم بعمل مقالب فيه، وكنا راجعين في إحدى المرات ليلا في الهند بعد عرض فيلم أم العروسة، وكنا ذاهبين إلى الفندق وفكرت في عمل مقلب به في الهند، وكانت هناك إشاعة بان كوبرا سكنت الفندق وعند عودتنا بعد عرض الفيلم ادعيت أن الكوبرا لدغتني وفي النهاية كشفت له الأمر وأوضحت له أنه مقلب”.

وأضافت الفنانة القديرة سميرة أحمد: إنها قامت بعمل مقلب أيضاً في ملك الترسو فريد شوقي خلال تمثيلهما في فيلم امرأة مطلقة.

وأوضحت أن فريد شوقي كان طيبا للغاية وكانت به براءة، ونفتذ مقلبا فيه؛ بعد أن حكى فريد شوقي لها عن قيامه بإنقاذ امرأة مسنة كانت جالسة في محطة مصر، ونقلها إلى أحد الفنادق لتعيش بها، وعندما سمعت الحكاية منه؛ أخبرت أحد الشخصيات أن يتصل بفريد شوقي ويقول له قسم الهرم يريدك للحضور إليه؛ لأنه خطف امرأة من محطة مصر، وهنا تعصب فريد شوقي، وقال: “أنا ماعملتش حاجة”، وجلسنا نضحك، ثم اكتشف المقلب.