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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

«رجال سلة الأهلي» يفوز على أويلرز الأوغندي في أولى مبارياته ببطولة الـ«bal»

صدى البلد

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي الفوز الأول فى البطولة الإفريقية للأندية الـ«bal» على حساب فريق سيتي أويلرز الأوغندي، بنتيجة 99-76، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى.

شهدت المباراة أداءً مميزًا للاعبين خاصة في الرميات الثلاثية والدفاع تحت السلة، ونجح أوجستي بوش المدير الفني في تدوير مشاركة اللاعبين بشكل إيجابي أسهم في تفوق الفريق والفوز بالمباراة.

وقدم «رجال سلة الأهلي» عرضًا قويًّا في جميع فترات المباراة، حيث انتهت الفترة الأولى بنتيجة 28-16، بينما انتهت الفترة الثانية بنتيجة 53-35، وواصل النادي الأهلي تقدمه في الفترة الثالثة بنتيجة 76-58، وفي الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 99-76. 

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة كلًّا من: عيسى ليونز، كريم حاتم، إيهاب أمين، أحمد مهيب، توني ميتشيل، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، برنس علي، مصطفى المكاوي «كيجو»، مروان سرحان، باتريك جاردنر، عمر طارق، سيف قيدار هنداوي.

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