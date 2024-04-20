مسؤول أمريكي: واشنطن ليس لها أي نشاط بمنطقة انفجار قاعدة كالسو العراقية

نقلت شبكة "بي.بي.إس" عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي ليس له أي نشاط في المنطقة التي وقع فيها انفجار بقاعدة كالسو العراقية في بابل بالعراق.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين.

من جانب آخر، قالت هيئة الحشد الشعبي العراقي، إن الهجوم الذي استهدف قاعدة كالسو جنوبي العاصمة العراقية بغداد، أسفر عن وقوع خسائر مادية وبعض الإصابات.

وأضافت الهيئة أن فريق تحقيق وصل إلى مكان الانفجار الذي تسبب في وقوع خسائر مادية وإصابات.

وأفادت وسائل إعلام عراقية في أنباء عاجلة منذ قليل، بإصابة شخصين في الهجوم الذي طالع قاعدة كالسو قرب بغداد.

وقالت قناة "السومرية" إن عشرات الطائرات الأميركية تحلق بسماء مناطق عدة في بغداد وبابل وكربلاء، مشيرةً إلى أن طيرانًا مجهولاً استهدف مقرا للحشد الشعبي بصاروخين جنوبي بغداد.