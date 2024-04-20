عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

صدى البلد

زادت التكهنات حول موعد التعديل الوزاري، وتوقع البعض أن يتم في غضون الأيام القليلة الماضية، لكن تأخر الإعلان الرسمي عن التعديل شغل بعض المراقبين.

txt

أول رد رسمي من الحكومة على موعد التعديل الوزاري

txt

15 حقيبة وبقاء مدبولي| كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

txt

"تفويض" أثار الجدل| القصة الكاملة لقرار نقل اختصاصات وزير النقل.. وهذه علاقة التعديل الوزاري

وتشهد مصر حاليًا حالة من الانتظار لمعرفة التعديل الوزاري المرتقب، التي من المتوقع أن تشمل تغييرات في بعض الوزراء. وتأتي هذه التعديلات في ظل سعي الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار وسط العديد من الآمال والتحديات، ويرى البعض أن التعديل الوزاري فرصة لضخ دماء جديدة في الحكومة، وإتاحة الفرصة لشباب وخبراء جدد للمساهمة في إدارة البلاد.

أعلن الإعلامي مصطفى بكري بعض التفاصيل عن التعديل الوزاري المرتقب لعام 2024، والتغييرات المتوقعة في مناصب المحافظين.

في برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، كشف مصطفى بكري أن التعديل الوزاري الجديد لن يشمل بعض الوزراء الذين تم تعيينهم في آخر تعديل وزاري في أغسطس 2022، وأكد أن هناك وزراء أثبتوا كفاءتهم وقد يتولون حقائب وزارية أكثر أهمية.

اقرأ أيضا:
أول رد رسمي من الحكومة على موعد التعديل الوزاري
 

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري أن بعض وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية سيستمرون في مناصبهم، بينما سيتم تغيير البعض الآخر، وأشار إلى أن بعض الأعضاء في الوزارات قد يتم ترقيتهم إلى مناصب وزارية أعلى.

وقال مصطفى بكري إن التحليلات الحالية تشير إلى استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصب رئيس مجلس الوزراء، كما أشار إلى أن بعض الوزراء قد طلبوا الاستقالة من مناصبهم وقال إن أسباب صحية وراء هذا الطلب.

اسمان في مجلس النواب على رادار التعديل الوزاري

وأفصح مصطفى بكري عن المزيد من الملامح الجديدة في التعديل المرتقب قائلًا إن هناك اسمين في مجلس النواب يتم التداول بشأن توليهما منصب وزير في وزارتين خدميتين، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الأمر. كما كشف أيضًا أن هناك وزيرًا شابًا يتردد اسمه بقوة حول احتمالية تركه منصبه، لكن كل المؤشرات تشير إلى استمراره في منصبه نظرًا لنجاحه في التعامل مع العديد من الأزمات وتحقيقه نجاحات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

ولفت الإعلامي مطفى بكري إلى ضرورة تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق الأفضل وتجاوز الأزمة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وعن التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين الجديدة، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن "هذا الأمر يعود لمؤسسة الرئاسة وأنه غير منوط به الإعلان عن هذا الأمر". وأوضح متحدث الحكومة: "لن نستبق الأحداث وحينما يتم اتخاذ قرار سيتم الإعلان عنه".

التعديل الوزاري موعد التعديل الوزاري الإعلان الرسمي مصطفى بكري التعديل الوزاري المرتقب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

15 حقيبة وبقاء مدبولي| كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

عاصفة غير مسبوقة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أول رد رسمي من الحكومة على موعد التعديل الوزاري

الحكومة: قطع الكهرباء يوفر مليار دولار سنويا.. ونعمل لإنهاء هذا الوضع

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

رعب في مباراة بلدية المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

مصطفى بكري يكشف مفاجأة عن التعديل الوزاري المرتقب.. متحدث الوزراء يعلن نبأ مهما للجميع.. تحذير عاجل من الأرصاد| أخبار التوك شو

ترشيحاتنا

كرم جبر: الاشتباكات الإيرانية الإسرائيلية ألحقت ضررًا كبيرًا بالقضية الفلسطينية

تصل لـ 40%.. خصومات كبيرة على السلع

10 عروض طويلة بمهرجان قسم المسرح بـ"آداب" الإسكندرية

مسؤولون في الأمم المتحدة يحذرون من مخاطر ظهور جبهة جديدة في السودان

مسلسل كامل العدد + 1 يزيح كوبرا من الصدارة .. تفاصيل

صلاح السعدني كان سببا في عودتي لـ الأهلي.. إبراهيم سعيد يحكي القصة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشتت وفاصل ..نصائح لتحسين التركيز والانتباه في العمل

الحق اشتري.. انخفاض 110 ألف جنيه في سعر سيارة شهيرة

مش عارفة تاخديها رغم فوايدها.. اصنعى من بذور الشيا مهلبية شهية

الخماسين تغير المزاج.. أعشاب تمنع الاكتئاب وتزيد الحيوية خلال الطقس المتقلب

فيديو

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

مصير أحمد رفعت يهدد لؤي وائل لاعب المقاولون

دوللي شاهين: بوظت مقلب لـ رامز جلال ونوال الكويتية مطربة الخليج الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ