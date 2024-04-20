الحرب النفسية للعدو.. الحرس الثوري الإيراني يرد على أنباء قصف مفاعل ديمونة الإسرائيلي

نفی الحرس الثوري الإيراني إلحاق أضرار بمبنى مفاعل ديمونة جراء استهداف إيران أهداف إسرائيلية، لافتًا إلى أن هذا الادعاء يأتي ضمن "الحرب النفسية للعدو".

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، إن "مفاعل ديمونة لم يكن ضمن أهداف إيران ضد الكيان الصهيوني خلال الهجوم الأخير على أهداف صهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف أن "نشر مثل هذه الأخبار يعتبر كذب كبير وعمل مشؤوم يأتي ضمن الحرب النفسية للعدو لحرف الرأي العام"، وفقًا لوكالة إرنا الإيرانية.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن الخميس الماضي، أن إيران حددت موقع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية، مؤكدا أن طهران مستعدة لضربها في أي لحظة في حالة تعرضها لاعتداء مماثل من قبل تل أبيب.

وقال قائد فيلق حماية وأمن المنشآت النووية الإيرانية، العميد أحمد حق، وفقًا لما نقلته وكالة "تسنيم": "إذا أراد النظام الصهيوني اتخاذ إجراء ضد مراكزنا ومنشآتنا النووية فإنه سيواجه رد فعلنا بالتأكيد وسيتم مهاجمته وتشغيله لمواجهة الأسلحة المتقدمة للمراكز النووية للنظام".