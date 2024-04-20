عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الـ 3 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة

ازالة تعديات
ازالة تعديات

استعدت محافظة الجيزة لتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية والتى انطلقت اليوم السبت الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ ، والتي تستمر حتى ٩ مايو المقبل، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الاجهزة التنفيذية بمراكز وأحياء المحافظة بمواصلة جهودها فى  ازالة كافة اشكال التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء والتصدي لها فى مهدها من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة ، مؤكدًا  استمرار أعمال لجان الرصد والمتابعة الميدانية لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية  والتعامل معها بشكل فورى وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 


وأوضح المحافظ انه تم تنفيذ  حالات إزالة لمخالفات بناء وتعديات على أراضى زراعية بمراكز البدرشين ومنشاة القناطر والعياط  حيث تم ازاله ٥ حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقري سقارة وابو صير بمركز ومدينة البدرشين بإجمالي مساحة ٨٥٠م٢ بالإضافة إلي إزالة حاله تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بقرية برنشت بمركز العياط بمساحه ٢٠٠ م٢ واخري تعدي علي أملاك الدولة بقرية القطوري بمساحه ٢٠٠م٢ .


وفي مركز ومدينة منشاة القناطر تم  إزالة ٨ حالات تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بقري ام دينار والمنصورية والحاجر ووردان وبني سلامه وبهرمس بمساحه ١٢٥٠م٢ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .

IMG-20240420-WA0024
IMG-20240420-WA0024
IMG-20240420-WA0025
IMG-20240420-WA0025
IMG-20240420-WA0022
IMG-20240420-WA0022
IMG-20240420-WA0023
IMG-20240420-WA0023
IMG-20240420-WA0020
IMG-20240420-WA0020
IMG-20240420-WA0021
IMG-20240420-WA0021
IMG-20240420-WA0016
IMG-20240420-WA0016
IMG-20240420-WA0018
IMG-20240420-WA0018
IMG-20240420-WA0017
IMG-20240420-WA0017
IMG-20240420-WA0019
IMG-20240420-WA0019
IMG-20240420-WA0014
IMG-20240420-WA0014
IMG-20240420-WA0015
IMG-20240420-WA0015
IMG-20240420-WA0011
IMG-20240420-WA0011
IMG-20240420-WA0013
IMG-20240420-WA0013
IMG-20240420-WA0012
IMG-20240420-WA0012

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 40 جنيه| أسعار الدواجن تتراجع مجددا.. وكرتونة البيض مفاجأة

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

البرلمان العربي يستنكر مواقف العار للحكومات الغربية تجاه جرائم الاحتلال في فلسطين

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة

قطع المياه 6 ساعات عن منشية البكاري بالجيزة

محافظ الجيزة ينعى المستشار سمير شبل رئيس القسم القضائي بديوان عام المحافظة

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال التطوير بطريق مركز التنمية المحلية بسقارة

خلال تكريمهن.. محافظ الجيزة: أقمنا حفلا رمزيا لكل الأمهات المثاليات |صور

محافظة الجيزة: حملات نظافة وإزالة للمخالفات ورفع الإشغالات لإعادة الإنضباط بحدائق الأهرام

الجيزة: ضبط 2430 مخالفة لمخابز وبدالين تموينيين ومحال عامة

تعليم الجيزة تعلن جداول امتحانات آخر العام لـ الابتدائية والإعدادية والثانوية

ترشيحاتنا

سكاي نيوز: إسرائيل تبلغ الوسطاء بعدم وجود مفاوضات بعد رد حماس

لم يصن الأمانة وسلك طريق الحرام.. مرافعة النيابة في رشوة أسوان.. فيديو

بالقوة الضاربة..تشكيل مازيمبي لمواجهة الأهلي بدوري أبطال افريقيا

كيف يخطط مارسيل كولر لتشكيل الأهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا؟

عودة أكرم توفيق وعبدالقادر للتشكيل الأساسي أمام مازيمبي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نسرين طافش| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهيناز تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

5 عوامل تزيد من الإصابة بالتهاب البنكرياس.. بعضها شائع

فنانة شهيرة ارتدته من قبل..رقم لن تتوقعه لسعر جمسبوت المذيعة ياسمين عز

فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة شبابية | شاهد

فيديو

طقس اليوم.. تحذيرات من 3 ظواهر جوية واستمرار نشاط الرياح.. فيديو

الذهب يعاود الصعود مرة أخرى وهذا سعر عيار 21 اليوم| شاهد

الجمهور يرفض .. آمال ماهر تتصدر موقع أكس بعد حفل التجمع الخامس

فى عيد ميلاد رامز جلال .. تسبب فى حرق فستان زفاف مني زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ