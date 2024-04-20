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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة موجعة لـ مازيمبي قبل دقائق من مواجهة الأهلي بدوري أبطال افريقيا

مازيمبي والأهلي
مازيمبي والأهلي

تعرض فريق مازيمبي الكونغولي لضربة موجعة قبل ساعات من مباراته أمام النادي الأهلي، حيث تم اكتشاف تذاكر مزورة قبل انطلاق المباراة المقررة في دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن مازيمبي، فقد تم ضبط شاب يُدعى إيدي نجالامولو، يقطن في منطقة بيل إير في لوبومباشي، وهو متلبس بتزوير تذاكر لمباراة الأهلي، حيث طُلب من الجماهير اتخاذ الترتيبات اللازمة للحضور في الملعب في الوقت المناسب، لتجنب أي محاولة للاعتداء على المباراة بتذاكر مزورة.

رئيس مازيمبي يجتمع باللاعبين

وفي سياق متصل، عقد رئيس مازيمبي، مويس كاتومبي، جلسة عاجلة مع اللاعبين لتحفيزهم ودعمهم قبل المواجهة المهمة، داعيًا إياهم للتركيز التام على تحقيق الفوز في المباراة اليوم ضد الأهلي.

من المتوقع أن تكون مباراة الإياب بين مازيمبي والأهلي في ستاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء الجمعة المقبلة، بانتظار الفائز من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز.

مازيمبي النادي الأهلي الأهلى دوري ابطال افريقيا لوبومباشي

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