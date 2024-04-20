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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم لايبزيج الألماني على رادار برشلونة

اولمو
اولمو

ذكر تقرير إعلامي أن مسؤولي نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أجروا مفاوضات مع ممثلي داني أولمو، لاعب أكاديمية الفريق السابق ولايبزيغ الحالي، لاستطلاع رأي اللاعب في العودة للفريق.

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وتحدث التقرير الذي نشرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» السبت، عن اجتماع إيجابي جرى يوم الأربعاء الماضي بين ديكو، المدير الرياضي للنادي، ووكيلي أولمو، خوانما لوبيز وأندي بارا، ووالد اللاعب.

ويمتد عقد أولمو مع لايبزيغ حتى 2027 ولكن تقارير ذكرت أنه يتضمن 60 مليون يورو (64 مليون دولار) قيمة الشرط الجزائي.

وربما تكون القيمة المرتفعة للشرط الجزائي أزمة لبرشلونة، الذي يعاني من ضائقة مالية، الذي وفقاً للتقرير يأمل في أن يدفع قيمة الصفقة للايبزيغ على أقساط.

وكان أولمو (25 عاماً) عضواً في أكاديمية برشلونة، ولكنه رحل لفريق دينامو زغرب عندما كان شاباً في عام 2024.

بعدها انضم لفريق لايبزيغ في 2020 وأصبح لاعباً أساسياً في الفريق الألماني.

ولكن اللاعب تعرض لإصابات كثيرة، وغاب عن 11 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم

برشلونة

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