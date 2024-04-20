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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وديعة البنك الأهلى.. كيف تحصل على عائد 2000 جنيه شهريًا؟

البنك الأهلي
البنك الأهلي

كيف تحصل على عائد 2000 جنيه شهريًا؟ يتساءل الملايين من المصريين، خاصة راغبي الاستثمار والادخار، عن كيفية الاستفادة من برامج التوفير التي يطرحها البنك الأهلى المصري.

يهدف البنك الأهلى إلى توفير قروض متنوعة بأعلى عوائد ممكنة لعملائه، ومن بين هذه البرامج وديعة بعائد 2000 جنيه شهريًا.

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سعر الفائدة في البنوك

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قد قرر في اجتماعه الشهر الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وبحسب بيان البنك المركزي، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

وذكرت اللجنة، أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

وديعة البنك الأهلى

تتراوح مدة الوديعة في البنك الأهلى بين سنة و7 سنوات، ويمكن سحب الوديعة قبل انتهاء المدة المحددة. 

أدنى حد لربط الوديعة هو 1000 جنيه، ويمكن للعملاء الحصول على عائد شهري يصل إلى 2000 جنيه عند إيداع مبلغ قدره 200 ألف جنيه في البنك، ويمكن أيضًا استلام العائد بشكل سنوي بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه.

هذا الاستثمار في وديعة البنك الأهلي يوفر دخلًا إضافيًا مهمًا للعملاء، ويعتبر خيارًا جذابًا لتحقيق الأهداف المالية على المدى البعيد.

شهادة البنك الأهلى الجديدة 

ويهدف البنك الأهلى إلى توفير مجموعة متنوعة من القروض بأفضل العوائد الممكنة، سواء كانت تسدد سنوياً، نصف سنوياً، ربع سنوياً، أو شهرياً، حيث يصل معدل الفائدة على الودائع ذات العائد الشهري في البنك إلى حوالي 12.81%.

يذكر أن البنك الأهلي طرح شهادة ادخار مؤخرا، تتيح للمستثمر فرصة الاستثمار لمدة ثلاث سنوات، وتوفر عوائد تصل إلى 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة، تقل نسبة العائد بعد ذلك إلى 19% بحسب دورية الصرف المتنوعة، والحد الأدنى للشراء في هذه الشهادة هو 1000 جنيه.

وسبق وطرح البنك الأهلى أعلى شهادة ادخار بعائد 27%، وذلك في مطلع العام الجاري.

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