بالأسماء.. إصابة 11 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

أصيب 11 عاملاً، اليوم السبت فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بإحدى الترع في مدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بترعة في مدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر التابعة لدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي المصابين وهم محمد عيد سيد 18 سنة، أحمد محمد عيد 17 سنة، عمر أحمد على 14 سنة، سيف أشرف أحمد 13 سنة، مصطفى محمد زكي 14 سنة، محمد أحمد بسيوني 15 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وزياد بدر جمال 15 سنة، مصاباً بجرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب محمد سعد عبد الستار 15 سنة، بكدمة شديدة بالصدر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد أيمن محمد 15 سنة، مصاباً بجرح قطعي بالرأس حوالي 10 سم وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد قرني سيد 15 سنة، مصاباً بجرح قطعي بالوجه طوله حوالي 7 سم وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد أحمد محمد 13 سنة، مصاباً بكسر مضاعف بالساق اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمركز اهناسيا المدينة.

وتم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.