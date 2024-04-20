جوارديولا مشيدا بـ ليفربول: المنافس الحقيقي على لقب البريميرليج

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بفريق ليفربول ومدربه الألماني يورجن كلوب.



وقال جوارديولا، في تصريحات أبرزها الصحفي فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو: "معجب بفريق ليفربول. مهما حدث لهم في هذا الموسم، سأظل معجبا بهم".

وأضاف المدرب الإسباني، بحسب ما نقله فابريزيو عبر شبكة "إكس": "عندما قلت إن يورجن كلوب وليفربول كانوا دائما المنافس الحقيقي.. أنا أقصد أنهم الفريق الذي كنا ننافسه ووقف أمامنا وجها لوجه.. لقد كان منافسنا لمدة 6 أو 7 سنوات".

جاء ذلك بعد أن خسر ليفربول صدارة البريميرليج، بالإضافة إلى خروجه من ربع نهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم.

واختتم: "كل شيء على ما يرام مع برناردو سيلفا.. لقد أهدر ركلة ترجيح، لكنه لم يكن يرغب في حدوث ذلك. هذا الأمر يحدث، لكن عندما يحدث ذلك تكون هناك مسؤولية على الجميع، لذلك لن أحكم أبدا، سيكون لدي احترام كبير".