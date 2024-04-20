عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر مستقبل التراث بين الرؤى والتحديات

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الحفاظ على التراث يعد مسؤولية اجتماعية وأخلاقية للمجتمعات لتوريث الثقافة والتاريخ للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مستقبل التراث بين الرؤى والتحديات" الذي نظمته جامعة بنها برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والمهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري ، والدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية ، وعدد من عمداء ووكلاء كليات الجامعة. 


وقال الدكتور ناصر الجيزاوي أن المؤتمر يأتي في إطار احتفال جامعة بنها بيوم التراث العالمي ، مشيرا إلي أن التراث المصري يحمل في طياته غنىً تاريخيًا وثقافيًا عميقًا حيث إنه ليس مجرد مجموعة من الآثار والمعالم القديمة، بل هو جزء من هويتنا وروحنا الوطنية كما يمثل التراث الرؤى لماضينا العظيم، والقوة لمستقبل اجيالنا القادمة وفي الوقت نفسه، يواجه تحديات معاصرة تتطلب منا الحفاظ عليه وتطويره.


وأشار " الجيزاوي" إلى أن جامعة بنها حرصت على تنظيم هذا المؤتمر إيماناً منا بأهمية زيادة الوعي بالتراث وتعزيز الهوية الوطنية. بالإضافة الى توفير فرصة للتعلم والتوعية حول التاريخ والثقافة والفنون والعلوم القديمة.


واكد رئيس جامعة بنها أن البحث العلمي يساهم دوماً في إضافة معرفة جديدة وفهم أفضل للظواهر الاجتماعية والإنسانية المختلفة بالإضافة إلى تحديد المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع، وإيجاد حلول لهذه المشكلات. 


من جانبه أشاد المهندس محمد أبو سعده بمبادرة جامعة بنها للاحتفاء باليوم العالمي للتراث وعقد مؤتمر يناقش سبل الحفاظ على إرث مصر والتحديات التي تواجهه ، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة تقوم بدور محوري في الحفاظ على التراث العمراني من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ويقوم بجهود مثمرة في هذا الصدد سواء من خلال المبادرات التي يطلقها مثل مبادرة ذاكرة المدينة والتي تصدر من خلالها العديد من المؤلفات التي تستعرض الخصائص المعمارية والتاريخية والاجتماعية للمناطق ذات القيمة، إضافة إلى اللجان المتخصصة التي تعمل على تسجيل المباني التراثية في أنحاء مصر المختلفة، والمشاركة في المشروعات المعمارية المعاصرة التي تقيمها الدولة وتحرص على أن تستقي خصائصها من تراثنا المعماري العريق.


وأكد "أبو سعده" بدور الجامعات المصرية وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية بصون تراث مصر وهي جهود تتكامل مع رؤية الدولة المحفزة على الحفاظ على تراث مصر بكافة أشكاله وليس ببعيد عنا توقيع مصر على المعاهدات الدولية التي أطلقتها منظمة اليونسكو قبل عقود بعيدة وكانت مصر سباقة في التوقيع على تلك المعاهدات، وذلك إلى جانب المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية التي تستعرض جهود الدول الأخرى في هذا المضمار وهي رؤى نستحضرها في مصر لكي لا نكون بمعزل عن الخطوات التي تتخذها الدول الأخرى في هذا المجال وهناك العديد من الخطوات الفعالة التي تبذلها الدولة لتتحول مبادئ الحفاظ على التراث ومباني مصر التراثية  إلى نقاط تتحقق على أرض الواقع.
 

وقالت الدكتورة زينب فيصل رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ببنها ومقرر المؤتمر أن المؤتمر، يعقد على مدار يومين ويناقش مستقبل التراث المصري من منظور متعدد الأبعاد.
وأشارت " فيصل" إلى أن المؤتمر يتضمن تنظيم  6 جلسات علمية بمشاركة عدد من الدول وعلماء وباحثون فى مختلف التخصصات.

جامعة بنها الدكتور جمال السعيد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي جهاز التنسيق الحضاري رئيس جامعة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

أقوى آية بالقرآن لجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد لغنى فاحش

زود ساعتك 60 دقيقة رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

وائل جمعة عن مباراة مازيمبي: الأهلي حقق أسوأ نتيجة وتصريحات كولر «مستفزة»

ملامح التعديل الوزاري المرتقب .. آمال وتحديات

2800 جنيه| ماذا حدث في أسعار الذهب وعيار 21 الساعات الماضية؟

بورصة الدواجن اليوم| الكيلو يتراجع بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موضوعات متعلقة

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شاب غارقة في النيل بالقليوبية

تأجيل محاكمة المتهمين بقتـ ل سائق توك توك لسرقته بالإكراه فى القليوبية

ضبط 3 أشخاص يحملون الجنسية العربية وبحوزتهم 3500 قرص مخدر بالقليوبية

مصرع شاب أسفل عجلات القطار على مزلقان الحادثة في القناطر الخيرية

مصرع عاطل فى مشاجرة مع زميله بسبب الخلافات المالية بالقليوبية

تموين القليوبية: توريد 1765 طن قمح من المزارعين للصوامع والشون

احتفالا بعيد التحرير.. رياضة القليوبية تطلق مبادرة سيناء الكرامة بمراكز الشباب

الكاميرات كشفته.. حبس عاطل لقيامه بسرقة صيدلية في القليوبية

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد مشروع تطوير كورنيش رأس البر

كاميرات المراقبة.. سر سقوط سيارة التيك توكر إسراء روكا من أعلى كوبري

«سنين عدوا عليا».. نجل الفنان إبراهيم يسري يحيي ذكرى ميلاد ووفاة والده

بـ المايوه.. ظهور لافت لـ زوجة خالد عليش فى شهورها الأخيرة من الحمل

انخفاض كبير في أسعار السلع .. بشرى من الحكومة للمواطنين

بعثة الأهلي تتوجه إلى مطار لوبومباشي استعدادا لرحلة العودة للقاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمال ماهر تجري تعديلا على فتحة الساق بفستانها

محمد شريف باشا.. أشهر شوارع وسط البلد على اسمه ما السبب؟

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند نقع الجوز قبل الأكل؟

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

فيديو

كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

الهوية البصرية مسروقة| جداريات ورسومات تثير الجدل.. والتعليم العالي تصدر بيانا عاجلا

قصة هيفاء وهبي مع أحفادها.. بدأت بقطيعة ابنتها وإنكار الطفلتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ