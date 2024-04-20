أسطورة برشلونة يختار مدربًا خلقا لـ تشافي

رشح البرازيلي ريفالدو أسطورة برشلونة، مدرب ريال مدريد الأسبق جوزيه مورينيو، خلفا للمدير الفني الحالي تشافي هرنانديز، الذي سيترك منصبه في نهاية الموسم.



وأكد ريفالدو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه لا ينبغي التغاضي عن مورينيو، لمجرد أنه يمتلك تاريخا في تدريب ريال مدريد.

ويجلس مورينيو، الفائز بدوري أبطال أوروبا مرتين، دون عمل، منذ إقالته من تدريب روما في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال ريفالدو: "هناك العديد من المشجعين الذين لا يقبلون اللاعبين أو المدربين الذين مثلوا الفريق المنافس، لكن مورينيو كان بالفعل في برشلونة، مع السير بوبي روبسون، وهو شخص عظيم".

وأضاف: "أحيانا ما يكون مثيرا للجدل مع جماهيره، يمكن أن يكون مصدر قلق منذ البداية، لكنه مدرب صاحب بطولات".

وتابع: "بالنظر إلى أنه من دون ناد وفيما يتعلق بالوضع في برشلونة، في رأيي من الأسهل عليه الانضمام إلى الفريق من جوارديولا في الوقت الحالي، وأعتقد أنه سيكون صفقة رائعة للبارسا، رغم أن بعض المشجعين لا يفضلون ذلك".

وأردف: "لا شك أنه سيقوم بعمل رائع، فهو يعرف الفريق والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وأيضا يتمتع بخبرة كبيرة".

واستبعد ريفالدو احتمال عودة بيب جوارديولا إلى برشلونة، قائلا: "لا أرى أنه سينضم إلى برشلونة في أي وقت قريب، أعتقد أن الفرصة الواقعية الوحيدة ستكون عندما يرغب في العودة إلى منزله والاستمتاع بالمزيد من الحياة العائلية".

وأكمل: "إنه في حالة جيدة بإنجلترا، وأعتقد أن هذه العودة ستعتمد أيضا على الوضع المالي للنادي، وما إذا كان بإمكانهم جلب لاعبين لجوارديولا