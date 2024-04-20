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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أطول إجازة رسمية في 2024.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال

صدى البلد

انتشرت أجواء البهجة في شوارع مصر استعدادًا لقضاء إجازة استثنائية تمتد لـ خمسة أيام، بمناسبة شم النسيم وعيد العمال، كما تُقام العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تُضفي على هذه المناسبة أجواءً من البهجة والفرح.

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تعتبر إجازة عيد تحرير سيناء 2024 أول إجازة للموظفين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وتوافق يوم الخميس 25 أبريل الجاري عطلة رسمية للاحتفال بذكرى تحرير سيناء، يعقبها يومي العطلة الرسمية الجمعة والسبت، وبذلك يحصل موظفو الحكومة المصرية على عطلة لمدة 3 أيام متواصلة.

كما تُعدّ إجازة شم النسيم 6 مايو من أقدم الأعياد المصرية، ويعود تاريخها إلى حضارة الفراعنة، وترتبط بتناول الأسماك والبيض والبصل الأخضر، كرمز للخصوبة والحياة الجديدة مع حلول فصل الربيع.

بينما يُمثل عيد العمال (إجازة الخميس 2 مايو) مناسبة للاحتفاء بإنجازات الطبقة العاملة، وتقدير دورها في بناء الأمة ونهضتها.

وسبق أن قرر مجلس الوزراء ترحيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء 1 مايو لـ يوم الخميس 2 مايو 2024، ليصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة، تبدأ من الخميس 2 مايو حتى الاثنين 6 مايو.

زاد بحث الموظفين العاملين في قطاعات الدولة خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد شم النسيم في مصر عام  2024.
وجاء ذلك بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وتصدرت عمليات البحث محرك البحث العالمي جوجل.
وأصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانًا يحدد موعد إجازة شم النسيم لعام 2024، ومن المقرر أن تكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024. وتعتبر هذه الإجازة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والحكومة.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء لعام 2024

تعد إجازة عيد تحرير سيناء لعام 2024 أول إجازة للموظفين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وتوافق على يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري.

وتعتبر هذه الإجازة عطلة رسمية للاحتفال بذكرى تحرير سيناء، وتليها إجازة يومي الجمعة والسبت، وبالتالي يحصل موظفو الحكومة المصرية على إجازة لمدة 3 أيام متتالية.

عدد الإجازات المتبقية في شهري أبريل ومايو 2024

ووفقًا لترتيب الإجازات، يكون لموظفي الحكومة إجمالاً 8 أيام إجازة في شهري أبريل ومايو 2024، وتشمل الأيام التالية:

- إجازة عيد تحرير سيناء لعام 2024: الخميس الموافق 25 أبريل.

- إجازة أسبوعية: الجمعة الموافق 26 أبريل.

- إجازة أسبوعية: السبت الموافق 27 أبريل.

- إجازة عيد العمال: الخميس الموافق 2 مايو.

- إجازة أسبوعية: الجمعة الموافق 3 مايو.

- إجازة أسبوعية: السبت الموافق 4 مايو.

- إجازة عيد القيامة للمسيحيين: الأحد الموافق 5 مايو.

- إجازة شم النسيم: الاثنين الموافق 6 مايو.

للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

وأعلن وزير العمل حسن شحاتة، أن الخميس المقبل الموافق 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء، للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 والمتضمن : "أن يكون يوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء".

عدد الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024

1- يوم الخميس 2 مايو.. إجازة عيد العمال

2- يوم الجمعة 3 مايو.. عطلة أسبوعية

4- يوم السبت 4 مايو.. عطلة أسبوعية

5– يوم الأحد 5 مايو.. إجازة في البنوك وعدد من المؤسسات بسبب عيد القيامة المجيد

6- يوم الاثنين 6 مايو.. إجازة شم النسيم

7- الجمعة 10 مايو.. عطلة أسبوعية

8- يوم السبت 11 مايو.. عطلة أسبوعية

9- يوم الجمعة 17 مايو.. عطلة أسبوعية

10- يوم السبت 18 مايو.. عطلة أسبوعية

11- يوم الجمعة 24 مايو.. عطلة أسبوعية

12- يوم السبت 25 مايو.. عطلة أسبوعية

13- يوم الجمعة 31 مايو.. عطلة أسبوعية

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أطول إجازة رسمية في 2024.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال

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