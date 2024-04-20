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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي: 15.2 تريليون جنيه حجم المركز المالي للبنوك في أكتوبر الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفع المركزي الإجمالي للبنوك بنهاية أكتوبر الماضي إلى15.2 تريليون جنيه مقابل 14.74 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له ومقارنة بـ 14.47 تريليون جنيه في أغسطس السابق لهما.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد وصل إجمالي الأصول النقدية للبنوك نحو 106 مليار جنيه في أكتوبر السابق مقابل 106.7 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 103.33 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

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وصل حجم الأوراق المالية و الاستثمارات في أذون الخزانة إلى 5.045 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 5.01 تريليون في سبتمبر السابق ومقارنة بنحو 4.8 تريليون جنيه في أغسطس السابق.

وسجلت أرصدة البنوك في مصر نحو 2.61تريليون جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 2.52 تريليون جنيه في سبتمبر 2023 ومقارنة بنحو 2.73 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام.

وبلغ حجم أرصدة البنوك خارج البلاد إلي 328.1 مليار جنيه في أكتوبر الماضي مقابل 315.51 مليار جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ 309.5 مليار جنيه في أغسطس الماضي.

وصلت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 5.2 تريليون جنيه في أكتوبر السابق مقابل 5.1 تريليون جنيه في سبتمبر السابق ومقارنة بـ5 تريليونات جنيه في أغسطس الماضي.

المركز المالي للبنوك اخبار مصر مال واعمال البنك المركزي أرصدة الإقراض أذون خزانة Finance Real Estate

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