مسؤول أمريكي: إسرائيل هاجمت النظام الدفاعي لمنشأة نطنز الإيرانية النووية

قال مسؤول أمريكي كبير لقناة ABC الأمريكية، اليوم السبت، إن إسرائيل هاجمت النظام الدفاعي لمنشأة نطنز النووية الإيرانية في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت، عن مسؤول غربي ومسؤولان إيرانيان، أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ على إيران خلال ضربة انتقامية في وقت مبكر من صباح الجمعة، مشيرة إلى أن الهجوم استخدم قوة نيران أكثر تقدما مما أشارت إليه التقارير الأولية.

وأضافوا أيضا أنه لم يتضح على الفور ما هي أنواع الصواريخ التي تم استخدامها، ومن أين تم إطلاقها، وما إذا كانت الدفاعات الإيرانية اعترضتها أو مكان سقوطها.

وذكرت شبكة "العربية" السعودية، أمس، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران نفذته ثلاث طائرات مقاتلة من طراز إف-35، وكان الهدف، بحسب التقرير، منظومة رادار للدفاع الجوي مكلفة بحماية منشأة نطنز النووية بأصفهان.