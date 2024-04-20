بدون أوفر برايس .. أسعار نيسان قشقاي 2025 في مصر

تواصل شركة نيسان من تعزيز تواجدها في مصر، بعد طرح نسختها الرياضية الشهيرة والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV "قشقاي" ضمن موديلات 2025 للمرة الأولى، عبر 4 فئات من التجهيزات وبأسعار رسمية تبدأ من 1,406,500 جنيه لأول فئة.

تباع السيارة نيسان قشقاي موديل 2025 في السوق المحلي بدون أوفر برايس، حيث يبلغ سعر الفئة الثانية نحو 1,411,500 جنيه، و1,477,500 جنيه لسعر الفئة الثالثة TEKNA، بينما يصل سعر الفئة الرابعة كاملة التجهيزات نحو 1,482,500 جنيه.

يسان قشقاي موديل 2025

تأتي السيارة نيسان قشقاي موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي "تيربو"، يستطيع ضخ قوة قدرها 148 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكية الأداء CVT.

يسان قشقاي موديل 2025

وتصل السرعة القصوى للسيارة نيسان قشقاي موديل 2025 إلى 206 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 8.9 ثانية، مع استهلاك للوقود بنسبة 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

يسان قشقاي موديل 2025

ابعاد السيارة نيسان قشقاي موديل 2025