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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة جديدة لـ كولر عقب مباراة مازيمبي

كولر
كولر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل إصابة ثنائي الفريق الأول بالنادي الأهلي أحمد نبيل كوكا، وأكرم توفيق، والتي لحقت بهما خلال مباراة اليوم أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.


وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "إصابات الأهلي في مباراة مازيمبي، أحمد نبيل كوكا اشتكى من ‏كدمة أسفل الركبة، أكرم توفيق تعرض لكدمة في الوجه وجرح بسيط في الحاجب"

وتعادل الأهلي مع مازيمبي سلبيًّا في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب تي بي مازيمبي ‏بمدينة لوبومباشي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.‏

موعد مباراة الإياب

ويخوض الأهلي مباراة العودة أمام مازيمبي مساء يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً لحجز بطاقة التأهل إلى ‏نهائي البطولة.‏

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