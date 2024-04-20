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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

دنيا سامي
دنيا سامي

روت الفنانة دنيا سامي كواليس أول مقابلة تجمعها بالزعيم عادل إمام من خلال مسلسل “عوالم خفية” الذى شاركت به.

وقالت دنيا سامي خلال لقائها ببرنامج “الستات مبيعرفوش يكدبوا”: إنها كانت تشعر بالخوف والرهبة الشديدة أثناء كواليس المسلسل أمام الزعيم عادل إمام خلال كواليس مسلسل “عوالم خفية” والتى جسدت فيه شخصية رضا.

وأضافت دنيا سامي ، معلقة: “أنا قررت أكسر الخوف قبل تصوير مشهدنا فى المسلسل ودخلت لأستاذ عادل قولتله مساء الخير أنا دنيا سامي طالبة فى معهد فنون مسرحية وبجسد دور رضا وعايزة أراجع المشهد ، وسكت شوية وبعدين قالهم هاتولها كرسي وكسرت الحاجز عشان أعرف أمثل”.

وعلى صعيد أخر ، شاركت الفنانة دنيا سامي فى مسلسل “الكبير أوي8" ، ومسلسل “سر إلهي”  الذى عرضوا فى الماراثون الرمضاني 2024 .

ومسلسل الكبير اوي من بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين ١، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث مسلسل “سر إلهي”، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل قصة نصرة، وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها. 

وتم عرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، في النصف الأول من شهر رمضان عبر قناة cbc ,cbc دراما وأبو ظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس. 

 

 

دنيا سامي دنيا سامي أخر أعمال الزعيم عادل امام مسلسل “عوالم خفية” مسلسل عوالم خفية

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