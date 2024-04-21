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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان لافت.. ملك أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وأطلت ملك أحمد زاهر، مرتدية فستان طويل وأنيق باللون الاصفر، وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة ولافتة تكشف جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ملك أحمد زاهر، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ملك أحمد زاهر، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف عن جمالها وأناقتها. 

وإليكم صور ملك أحمد زاهر 

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