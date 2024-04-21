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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع رصف شارع النحاس بطنطا ومحور النعناعية بكفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في جولته الصباحية، أعمال الرصف والتطوير الجارية في شارع النحاس بطنطا ومحور النعناعية بكفر الزيات، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

في جولته المسائية.. محافظ الغربية يتابع الأعمال الجارية بمحور أم القرى ومستشفى طنطا

بدأت الجولة بمتابعة أعمال رصف و تطوير شارع النحاس بطنطا بطول 1,38 كم وعرض 20 مترا، وتشمل توسعة الشارع وإعادة رصفه وتركيب بلدورات، وزرع أشجار في الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

يأتي ذلك نظرا لأهمية الشارع الحيوية الذي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الموظفين والطلاب.

وأشار المحافظ إلى أن تطوير الشارع لحل مشكلات الازدحام والتيسير على المواطنين في المقام الأول، وتحقيقا للمظهر الحضاري اللائق.

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واستمرت الجولة لمتابعة سير الأعمال بمحور النعناعية بمدينة كفر الزيات الذي يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث يتم استمرار فرد طبقة السن.

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