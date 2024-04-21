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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21.. وتفاصيل حالة الطقس| أخبار تهمك

أخبار تهمك
أخبار تهمك

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

القاهرة 29.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم| تفاصيل

قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 21- 4-2024، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد. 
 

 درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

العظمى الصغرى

القاهرة 29- 17

شرم الشيخ 34– 22

الإسكندرية 24 – 16

مطروح 23– 15

بورسعد 24 -  17

حلايب 29  - 22

أسوان 38 - 23

أسعار الذهب اليوم الأحد 21 أبريل 2024.. وهذه هي قيمة عيار 21

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 21 -4-2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سعر الذهب اليوم الأحد

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3726 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3260 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2794 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 26080 جنيها.

 

الدولار.. تعرف إلى أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، اليوم الأحد 21-4-2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 21 -4-2024 

سعر الدولار اليوم 

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.38 جنيه للبيع و48.28 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.61 جنيه للبيع، و51.48 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.24 جنيه للبيع، و60.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.89 جنيه للبيع، و12.87 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 156.99 جنيه للبيع، و156.56 جنيه للشراء.

الذهب سعر الدولار العملات الأجنبية والعربية الأرصاد درجات الحرارة

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