وكيل الأزهر: الترجمة الإسلامية من أصعب الترجمات وهناك حملة لتشويه الدين في الغرب

قال الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، إن ظاهرة الإسلاموفوبيا حاولت النيل من الإسلام والمسلمين وبث الكراهية ضد كل ما هو إسلامي.

وأضاف وكيل الأزهر، خلال المؤتمر الدولي لكلية اللغات والترجمة بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن ضعف تحري الدقة في ترجمة ما يتعلق بديننا أدى إلى انتشار هذه الظاهرة لان الترجمة الضعيفة قد تكون مقصودة من أصحاب الاجندات المشبوهة.

وأشار إلى أن المسلمون ترجموا المعاني بصدق وكانوا أصحاب هدف في استعارة المعاني، ونحن الان نأمل ان تكون الترجمة صادقة دون تشويه لصورة الآخرين.

وأكد أن الاسلام يواجه حملة لتشويه صورته في العالم الغربي، منوها أن الترجمة الإسلامية من أصعب الترجمات بخلاف غيرها من المجالات، فالترجمة الدينية تستند الي علوم الإسلام ومناهج فهمها ووسائل قرائتها لذا فهي تحتاج إلى مهارة عالية حتى لا نقع في تشويه أو خلط من حيث لا ندرك.

وأكد اننا لابد من إعداد كوادر للقيام بهذه المهمة، وقام الأزهر الشريف بدوره في هذا المجال من خلال انشاء مركزا للغات الأجنبية ومرصدا باللغات الأجنبية ورصد كل ما يتعلق بأمور الدين في الخارج.