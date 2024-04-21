حملة لتحصين الكلاب الضالة بالغردقة ضد مرض السعار

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، اليوم ، تفعيل بروتوكول التعاون بين المديرية ومراكز رعاية الحيوانات الأليفة، ومنها مركز يلومون لايواء الحيوانات والمنوط به جمع الكلاب الضالة من أماكن تواجدها وتحصينها ضد مرض السعار، وإجراء عمليات جراحية خصي للذكور وتعقيم الإناث بمدينة الغردقة.

وذلك تحت إشراف بيطري كامل لمديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بضرورة تفعيل القانون رقم 29 لسنة 2023 وتنفيذا لتطبيق استراتيجيه 2030 المعتمدة المستدامة من أجل إعلان مصر خالية من السعار، والحد من انتشار الكلاب الضالة التى تهدد سلامة المواطنين وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين وعلي التوازن البيئي.