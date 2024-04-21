تأمين طبي واجتماعي.. فرص عمل لن تعوض للشباب| تفاصيل

يسعى الكثير من الشباب إلى إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ثابتا، وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها، خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلى الحصول على فرص فى سوق العمل.



وظائف وزارة الشباب والرياضة

فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تتناسب مع جميع التخصصات والمؤهلات الحاصل عليها الشباب، كما أنها توفر رواتب مجزية.

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة في شركة خاصة برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن إعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية ما يلي:

- مفكر تحليلي يفهم تأثير قرارات البيع على نتائج الأعمال.

- مرونة السفر بشكل متكرر في مجال المسئولية (40% قدم).

- إدارة محفظة جونسون آند جونسون للأجهزة الطبية في السوق، من خلال استكشاف الفرص الجديدة والتواصل معها.

- صياغة تقارير دقيقة وفي الوقت المناسب عن الأنشطة والقضايا والتوقعات، لضمان التدفق الصحيح للمعلومات ذات الصلة.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على بكالوريوس صيدلة أو بيطري.

- خبرة من 0- 2 سنوات في المبيعات السريرية المماثلة، ويفضل أن يكون في مجال أعمال الأجهزة الطبية.

- معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.

- معرفة جيدة بـ MS Office.

- رخصة قيادة سارية المفعول.

- مهارات تواصل جيدة.

- حل المشاكل والتفكير بنقد في بيئات الضغط العالي.

- القدرة على التعامل مع البيانات الكبيرة وترجمة المعلومات إلى رؤى مفيدة.



مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- حزمة تنافسية عالية من الأموال.

- ساعات عمل مرنة.

- يوم واحد عطلة الجمعة.

- تأمين طبي وتأمين اجتماعي.

- يعمل المقبولون في الوظائف في المنصورة وطنطا.

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول على الصفحة الرسمية للشباب والرياضة وملء الاستمارة.

مبادرة توظيف مصر

وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

وتسعى المبادرة إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعى إلى موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.