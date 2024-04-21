بشرى سارة| وظائف جديدة في وزارة الكهرباء.. وهذه شروط التعيين بقانون الخدمة المدنية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة بديوان عام الشركة المصرية لنقل الكهرباء في حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق التابعة، كما جاء فى الإعلان رقم 2 لسنة 2024.



وظائف وزارة الكهرباء 2024

جاءت وظائف الكهرباء المطلوبة وفقا للإعلان الذى نشرته الشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما يلى:

أولا: الوظائف القيادية:

مدير عام الإدارة العامة للملكية العقارية والتسجيل.



وحددت شروط شغل الوظيفة، كما يلى:

يشترط فى المتقدم أن يكون حاصلا على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 17 عامًا للتعيين، والقيد أمام محاكم النقض وانقضاء 17 عامًا على الشغل في المحاماة، وقضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأعلى مباشرة، واجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة، وتوافر القدرة على القيادة والتوجيه.

ثانيا: الوظائف الإشرافية:

تم الإعلان عن فرصتين للعمل بديوان عام الشركة وهى:

مدير إدارة حصر الأصول العقارية.

ومدير إدارة حماية وتسجيل أملاك الشركة.

كما تم الاعلان عن 6 وظائف للعمل مدراء إدارة الملكية العقارية بمناطق الشركة موزعة فى المناطق التالية التابعة للشركة وهى:

- منطقة كهرباء القاهرة.

- منطقة كهرباء القناة بالإسماعيلية.

- منطقة كهرباء الدلتا بطلخا.

- منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا بالإسكندرية.

- منطقة كهرباء مصر الوسطى بالمنيا.

- منطقة كهرباء مصر العليا بأسوان.



شروط شغل وظائف الكهرباء

حددت الشركة المصرية شروط التقدم فى مسابقة وظائف الكهرباء 2024 وهي: أن يكون المتقدم حاصلا على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون وخبرة في مجال العمل 13 عاما للتعيين، والقيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء 13 عاما على الشغل بالمحاماة، وقضاء مدة في وظيفة من الدرجة الأعلى مباشرة لا تقل عن 5 سنوات للترقية، واجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة.



كيفية تقديم طلبات وظائف الكهرباء 2024

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنَّ طلبات وظائف نقل الكهرباء تُقدم شخصيًا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية لاختبار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركة من أصل و12 صورة منسوخة على الحاسب الآلي «سي دي» محمل عليه نسخة من التقديم وورد ونسخة «بي دي إف» بداية من يوم 20 أبريل الجارى وحتى 9 مايو المقبل على عنوان الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومقرها حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار مبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

الشروط العامة لوظائف نقل الكهرباء 2024

حددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإعلان رقم 2 لسنة 2024 الشروط العامة لشغل الوظائف المعلن عنها.

إضافة إلى استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا للآتي:

- يشترط في المتقدم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بقطاع الموارد البشرية مرفقا به ما يلي:

- 4 صور شخصية حديثة للمتقدمين من غير العاملين بمجال الأمن ترفق صحيفة الحالة الجنائية.

- موافقة جهة العمل على النقل إذا كان من العاملين بقطاع الكهرباء.

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى إن وجدت.

- للمتقدمين من خارج قطاع الكهرباء تقديم نتيجة تحليل المخدرات تثبت عدم التعاطي من إحدى الجهات المعتمدة طبقًا للقانون 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

- إذا كان المتقدم للوظيفة من خارج الشركة المصرية لنقل الكهرباء، يرجى إرفاق موافقة مبدئية من جهة عمله. -

لا يجوز التقديم على أكثر من وظيفة.

- سيتم إخطار المتقدمين بموعد المقابلة الشخصية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط التعيين فى الوظائف الحكومية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

شروط التعيين

تنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:

1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.

وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.

وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".

وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:

1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.

2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.

3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.

5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.

وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.

وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.

واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".